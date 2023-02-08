«البحوث الفلكية»: رصد هزة أرضية قرب مدينة أضنة التركية بقوة 4.47 درجة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ محطات الشبكة القومية رصدت قبل قليل هزّة أرضية تبعد عن مدينة رفح بـ770 كيلومترا، قرب مدينة أضنة في تركيا، بقوة 4.47 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف القاضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المعهد اليوم، بشأن أسباب حدوث الزلازل، أنّ منطقة زلزال تركيا شهدت عاصفتين من الزلازل، الأولى بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قبل يومين، والثانية بقوة 7.5 درجة في العاصفة الثانية، والمستمرة حتى الآن، ويتم تسجيل توابعها أولا بأول».

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّ منطقة زلزال تركيا تشهد دوما قدرا كبيرا من الزلازل، متابعا أنّ قوة زلزال الإثنين لم تكن معتادة أو متوقعة، والخرائط أوضحت تعرّض المنطقة للعديد من التغيرات الجيولوجية في طبقات الأرض.

وأكد القاضي، أنّ الوضع الجيولوجي لموقع الزلزال يشير إلى وجود تصادم قاري بين طبقات الأرض.