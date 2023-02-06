حظك اليوم برج الدلو.. انتبه لحقوقك ولا تستسلم

مميزات وعيوب برج الدلو، كثيرة ومتنوعة، فهو ذكي ومفكر جيد، وشخصية مستقلة، ومساعد للآخرين، واجتماعي، ويتسم بخفة الدم وثقته بذاته، ويٌعد من ضمن الأبراج الأكثر بريقاً والأكثر اهتماماً بصلة الرحم، ويهتم بأسرته، ولكنه يملك شخصية متقلبة المزاج يصعب التعامل معها في بعض الأحيان، وشخصيته عنيدة ويبقي متشبساً برأيه، ويتميزون بالإبداع والابتكار والطموح العالي والعطاء والكرم، ولا يستطيع أحد التحكم بهم، ولديهم مهارات التواصل الاجتماعي، ولديهم طاقة إبداعية.

وفي السطور الآتية نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الإثنين الموافق 6 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والاجتماعي

القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز، ولا تنتظر الكثير ممن حولك ومع ذلك يجب أن تنتبه لحقوقك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن حظك اليوم برج الدلو.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.