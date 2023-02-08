القاهرة الإخبارية: فرق الإنقاذ بسوريا تواجه مشكلة عدم توافر الآلات بسبب العقوبات

أكد خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة السورية دمشق، أن عدد ضحايا الزلزال في سوريا تجاوز في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية 860 قتيلا وأكثر من 1600 جريح.

الأرقام بدأت تتصاعد في الضحايا والمصابين

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن مناطق شمال سوريا والتي تقع تحت سيطرة التنظيمات المسلحة الموالية لتركيا، خاصة حلب وإدلب فإن الأرقام بدأت تتصاعد في الضحايا والمصابين حيث تجاوز القتلى 1200 قتيل.

وأشار إلى أنهم توصلوا لـ400 قتيل جديد خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن آمال فرق الإنقاذ في الحصول على ناجين أو مصابين وجرحى بدأت تتضاءل وأن من يتوصلون لهم الآن في تعداد الموتى.

ما يُعيق عمل هذه الفرق هو عدم وجود آليات تساعدهم

ولفت إلى أن هناك مزاعم عن وجود مئات الأسر السورية تحت الأنقاض في الشمال السوري ومحافظة حلب، مؤكدًا أن جهود الفرق التي وصلت من روسيا والجزائر والعراق ولبنان متواصلة مع الفرق السورية لانتشال المواطنين من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن ما يُعيق عمل هذه الفرق هو عدم وجود آليات تساعدهم في رفع الأنقاض بسبب العقوبات المفروضة على سوريا.