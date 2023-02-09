«التموين»: صرف فارق نقاط الخبز متاح يوميا وغير محدد بمدة طوال الشهر

أكدت مصادر في وزارة التموين، عدم صحة ما يتردد عن تحديد أيام محددة في الشهر أمام أصحاب البطاقات التموينية لصرف فارق نقاط الخبز عن الشهر السابق من منافذ البقالين، موضحة أن منافذ البقالين تعمل طوال أيام الشهر سواء لصرف المقررات التموينية المستحقة للأسرة من السلع المدعمة، أو فارق نقاط الخبز.

صرف فارق نقاط الخبز

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن نقاط الخبز، تُمكن الأسرة صاحبة بطاقة التموين من الاستفادة من كل رغيف خبز تم ترشيد استهلاكه دون صرفه على البطاقة؛ إذ يجرى ضخ مبلغ مالي على البطاقة التموينية بقيمة 10 قروش عن كل رغيف خبز يتم تركه على البطاقة، للاستفادة بصرف مزيد من السلع التموينية من البقال التمويني.

صرف السلع متاح 12 ساعة يوميا

ونوهت المصادر، إلى أنه لا يوجد مدة محددة طوال الشهر يجرى خلالها صرف نقاط الخبز، مؤكدة أن الصرف متاح طوال الشهر من منافذ البقالين، التي تعمل يوميا لمدة 12 ساعة، من 9 صباحا حتى 9 مساء.

وتستمر وزارة التموين من خلال 1500 مخزن جملة تابعين لها على مستوى المحافظات في ضخ السلع التموينية لمنافذ البقالين والتي تستكمل حاليا صرف مقررات شهر فبراير لأصحاب البطاقات، مع صرف فارق نقاط الخبز، وصرف سلع الدعم الاستثنائي المقرر صرفه من الحكومة حتى شهر يونيو 2023.