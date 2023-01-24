موعد وأماكن وأسعار كارت الخبز الجديد.. الرغيف بسعر التكلفة

تقترب وزارة التموين والتجارة الداخلية من إعلان التفاصيل الخاصة ببدء تطبيق منظومة العيش الجديدة، والتي تتلخص في إتاحة صرف العيش البلدي للمواطنين غير الحاملين للبطاقة التموينية بنفس وزن ومواصفات رغيف العيش ولكن بسعر مختلف، وكذا موعد وأماكن وأسعار كارت الخبز الجديد.

موعد وأماكن وأسعار كارت الخبز الجديد

وعن موعد وأماكن وأسعار كارت الخبز الجديد، قالت مصادر لـ«الوطن»، إنّ وزارة التموين اتفقت مع الهيئة القومية للبريد على بيع كارت العيش الجديد من مكاتب البريد، مقابل 30 جنيهًا رسوم استخراج الكارت، تُدفع للمرة الأولى فقط، ثم يشحن المواطن الكارت رصيدا يستطيع من خلاله شراء الخبز المدعم من المخابز البلدية بنظام الدفع المُسبق، وسيتم اعتبار كارت العيش الجديد بديلًا عن بطاقة التموين للمواطنين غير الحاملين لبطاقات الدعم.

سعر رغيف العيش في المنظومة الجديدة

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأوضح سعر رغيف العيش في المنظومة الجديدة، في تصريحات سابقة، أنّ سعر الرغيف البلدي على كارت العيش سيكون وفقًا لتكلفة إنتاجه، مشيرا إلى أنّ من المقرر أن تعلن الوزارة قريبًا ثمن رغيف الخبز خارج بطاقة التموين.

وفيما يتعلق بموعد إتاحة الحصول على الكارت الجديد، قالت ذكرت مصادر لـ«الوطن»، أنّ كروت العيش الجديدة متاحة في مكاتب البريد حاليًا.