موعد تطبيق كارت الخبز الجديد لغير حاملي البطاقات.. وعدد الأرغفة المسموح بصرفها

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة كارت الخبز الجديد، لغير حاملي البطاقات التموينية للحصول على الخبز المدعم، عبر الكارت، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويهتم العديد من المواطنين بمعرفة موعد تطبيق كارت الخبز الجديد، لمعرفة وقت العمل به وإمكانية شراء العيش من المخابز المختلفة.

موعد تطبيق كارت الخبز الجديد

ومن المتوقع وفقا لما كشفته وزارة التموين في بيان لها، أن موعد العمل بكارت الخبز الجديد سيكون في بداية شهر فبراير المقبل.

ويتميز كارت الخبز الجديد بإمكانية شحنه بأي قيمة يريدها المواطن، وصرف أي عدد من أرغفة الخبز من خلاله دون بطاقة تموينية.

وأكدت الوزارة أنَّ كارت الخبز يجرى الصرف من خلاله دون أية رسوم أو تكلفة على الأسرة، وذلك تيسيرًا على الأسر التي لا تتمكّن من شراء العيش البلدي المدعم الذي تنتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مخابزها المختلفة في محافظات الجمهورية.

خطوات كارت الخبز الجديد

ويمكن التوجه إلى مكتب البريد لشراء كارت الخبز بتكلفة 30 جنيهًا تدفع مرة واحدة ثم يشحن بعد ذلك.

2- شحن كارت الخبز بالقيمة التي ترغب بها، حيث إن 20 جنيهًا تتيح للمواطن الحصول على 25 رغيفًا، وشحنه بقيمة 50 جنيهًا تتيح للمواطن الحصول على 62 رغيفا، كما أن شحنه بـ100 جنيه يتيح للمواطن الحصول على 124 رغيفا.