«البحوث الفلكية»: لا علاقة بين زلزال تركيا والهبوط الأرضي بكورنيش الإسكندرية

قال الدكتور عمر الشرقاوي، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا توجد علاقة بين زلزال تركيا والهبوط الأرضي بكورنيش الإسكندرية، موضحا أن العمل يجري على قدم وساق لمعرفة قيمة ومقدار الإزاحة التي حدثت في تركيا نحو الغرب، عقب الزلزال الذي ضربها الاثنين الماضي، موضحا أن القيمة ستتغير وأن العمل يجري حاليا لدراستها، موضحا أن الحديث يدور حول إزاحة بمساحة حوالي 2 متر مربع.

زلزال تركيا

وعن احتمالية وجود براكين في منطقة زلزال تركيا، أوضح «الشرقاوي» خلال إلقاء كلمته في المؤتمر الصحفي الذي يعقده المعهد حاليا لمتابعة نشاط زلزال تركيا، أن إحدى الدراسات الحديثة أشارت إلى ما يسمى بحجرة الصهارة في المنطقة التي وقعت على بعد 3 كيلومتر مربع، وأن كل شيء متوقع مع مرور الزمن، لافتا إلى أن الدراسة استندت إلى انعكاسات الموجات الزلزالية، ودراسات الدول المجاورة لمصر ستسهم في متابعة طبوغرافية قاع المحيط والبحار، ويتم العمل بعدها بعمل التحذيرات.

الهزات الأرضية

كما ناشد المواطنين بضرورة الحذر واتباع الإرشادات والإطلاع على المعلومات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمعهد، موكدا أن الهبوط في كورنيش مدينة إسكندرية ليس له علاقة بزلزال تركيا، مضيفا أن المعهد يرصد أولا بأول أي هزات أرضية، مؤكدا أن الهزات الأرضية التي حدثت في تركيا خارج مصر تمام.