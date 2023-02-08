وزير التعليم يعلن ترحيل امتحانات شهري فبراير ومارس لصفوف النقل

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس في منهج الشهر ذاته وأول مارس.

إجراء امتحان شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر أبريل

كما أعلن وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع مديري المديريات، إجراء امتحان شهر مارس في الأسبوع الأول من شهر أبريل في منهج الشهر ذاته وأول أبريل.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديرى المديريات التعليمية بكافة المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2023، والتأكيد الواجبات والمسئوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى الإدرات العامة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.