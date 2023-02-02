عاجل.. وزير التعليم: ترحيل امتحان شهر فبراير لصفوف النقل

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه تقرر ترحيل امتحان شهر فبراير المقبل لصفوف النقل، ليناسب توقيت بداية الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق 11 فبراير الحالي.

دمج المفاهيم البيئية في المدارس

وأوضح حجازي، خلال لقاء صحفي، أنّ الوزارة ستعقد برنامجا وحقيبة تدريبية لتفعيل واستمرار دمج المفاهيم البيئية في المدارس، لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أنّه سيتم رفع كفاءة العامل البشري في المدارس والإدارات التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّه سيتم إطلاق مسابقة الإدارة المتميزة، والمدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، فضلا عن تفعيل اليوم الرياضي بواقع 25% ليصل إلى 75%.