وزير التعليم يوجه بتكثيف نشر التوعية للطلاب بشأن الزلازل والكوارث

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتكثيف نشر التوعية للطلاب بالإجراءات التي يجب إتباعها في حال حدوث زلازل أو كوارث، بجانب إعداد ندوات توعية للطلاب في هذا الإطار.

مخاطر الألعاب الإلكترونية

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال اجتماع مديري المديريات التعليمية، لمناقشة استعدادات الفصل الدراسي الثاني، حرص الوزارة على سلامة أبنائها الطلاب، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، مشيرًا إلى ضرورة متابعة المديريات الحقيبة التدريبية التي أعدت في هذا الصدد.

تفعيل دور المدرسة

وشدد وزير التربية والتعليم، علة تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، ومواجهة هذه المخاطر، وتنمية مهارات مديري المدارس، وذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة.