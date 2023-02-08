تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته وبائع في شارع عام بالشرقية 

قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة متهم بقتل زوجته وبائع في شارع عام بمدينة ههيا لجلسة 3 مارس المقبل.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل سيدة على يد زوجها

تعود أحداث القضية رقم 14358 لسنة 2022 جنايات مركز ههيا والمقيدة برقم 1851 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو حماد يفيد بضبط السيد «ع.م.ع»، 48 سنة، عامل عادي ومقيم بههيا لاتهامه بقتل قتل المجني عليه «ا.م. ح»، عمدا ، ذلك انه وحال مروره بناحية شارع بحر سويس أمام مركز الشرطة، بندر ههيا، أبصر زوجته، المجني عليها الثانية، حال جلوسها منفردة بجانب الطريق تجري مكالمة هاتفية من هاتفها المحمول، فتربص مراقبا بضع دقائق حتى حضر المجني عليه وجالسها وتبادلا الحديث، فاستل سكينا كان بحوزته من طيات ملابسه وعاجله بعدة طعنات استقرت بمنطقة صدره وأنحاء متفرقة من جسده قاصدا إزهاق روحه فأحدث الإصابات التى أودت بحياته.

القبض على المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى حيث قتل زوجته المجني عليها «س.ا» عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن طعنها عدة طعنات استقرت بصدرها وأنحاء متفرقة من جسدها مستخدماً سلاحاً أبيضاً المستعمل في الجريمة السابقة، حال محاولتها لدرء التعدي الواقع على المجني عليه الأول فسقطت أرضاً مضرجة في دمائها وسط الشارع في مدينة ههيا قاصداً إزهاق روحها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.