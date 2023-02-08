توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن تسليم الكتب الدراسية التيرم الثاني

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023.

الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم

كما شدد الوزير، على الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري في جميع المدارس على مستوى الجمهورية الفصل الدراسي الثاني 2023.

وشدد أيضًا، على مديري المديريات بتكليف موجهي مواد الهوية «اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية»، لوضع امتحانات النقل لطلاب المدارس الدولية في محافظاتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى الإدرات العامة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.