«النقض» تحدد مصير قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة خلال 48 ساعة

خلال 48 ساعة، يظهر قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، لأول مرة مرتديًا البدلة الحمراء، بعد الحكم عليه بالإعدام أمام محكمة النقض، لتحسم مصيره في القضية، إذا كانت بقبول النقض وتخفيف حكم الإعدام عليه، أو تأييده.

الإعدام شنقًا لقاتل نيرة أشرف

وكانت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات المنصورة، قد قضت في وقت سابق، بإعدام المتهم محمد عادل إسماعيل عوض الله، قاتل نيرة أشرف، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه، كما قضت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

المتهم سولت له نفسه ارتكاب جريمة قتل

وكانت محكمة الجنايات، قد أودعت حيثيات حكمها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة جامعة المنصورة»، وجاء فيه أنه نظرًا لاستمرار الخلافات بين المتهم محمد عادل والمجني عليها نيرة أشرف، وبذلك تنامت فكرة الانتقام والرغبة في داخله للانتقام منها للثأر لكرامته، وسولت له نفسه الأمارة بالسوء ارتكاب جريمة بشعة وهي القتل.

وأضافت حيثيات الحكم، أن المتهم استمر في تهديد المجني عليها نيرة أشرف بالقتل إذا لم تستلم له بقبوله شريكًا لحياتها، وأرسل لها في شهر رمضان من العام الماضي 2022 عدد من رسائل التهديد بذبحها عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.