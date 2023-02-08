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تعليمات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

كتب:

أميرة فكري
04:30 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدا أهمية مراجعة كل لجان الثانوية العامة، وضرورة تجهيز المدارس، وعمل الصيانة الخاصة بها والوقوف على جاهزية المدارس التي تصلح كلجان مراقبة الثانوية العامة.

عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي 

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية بشأن مناقشة الاستعدادات النهائية للفصل الدراسي الثاني، التشديد على عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي. 

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى الإدرات العامة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.

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