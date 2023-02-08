اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر 2023 الترم الأول، بنسبة نجاح 72,9% لطلاب الإعدادية العامة بزيادة 9 %عن نفس الترم في العام الماضي، طبقًا لتصريحات الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأضاف منير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء بأن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة وضعاف السمع والتلمذة الصناعية حققوا نسبة نجاح 100%، مشيدا بمستوى الطلاب ومعدلات الذكاء وحقق طلاب الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80,5%، مضيفاً بأن عدد الناجحين 6120 طالبا من إجمالي 8398 المقيدين بجميع مدارس المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها.

ومن جانبه قدم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في بيان صحفي التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنياً لهم مزيدا من النجاح والتفوق، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.