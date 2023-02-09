تغيب أسرة نيرة أشرف عن جلسة طعن قاتلها على حكم الإعدام

تغيبت أسرة المجني عليها نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، اليوم، عن حضور جلسة الطعن المُقدّم من المتهم محمد عادل قاتل ابنتهم، والصادر ضده حكمًا بالإعدام شنقًا، والتي تُعقد أمام محكمة النقض.

حيثيات حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف

وبعد الحكم على محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، أودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم، وذكرت في الحيثيات أنّه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: «والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة».

قاتل نيرة أشرف هدّدها مرات عديدة

وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنّ المتهم هدد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات: «وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة نهايتك على إيدي».