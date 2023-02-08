لحظة انتشال طفلة من تحت أنقاض زلزال سوريا: أمي وأخواتي ميتين جوه (فيديو)

ساعات طويلة قضتها طفلة صغيرة تحت الأنقاض، حيث تحول المنزل الذي كان يقلها ويحميهما من برد الشتاء إلى ركام، بعد زلزال عنيف ضرب تركيا، تُبصر الطفلة بعينيها ولا ترى بوضوح، تحرك يديها لتعثر على شيئًا تستدل منه على طبيعة ما ترقد عليه، أو تعثر على أحد أفراد أسرتها، تزحف بجسدها، فلا تقدر على الوقوف لوجود كتلة خرسانية كبيرة أعلى رأسها، ومع الحركة، وجدت يد والدتها، ثم أخواتها، تحاول أن تيقظهما دون جدوى، تحرك جسدهم وتنادي بأعلى صوتها بلا نتيجة.

وأخيرًا، وصل رجال الإنقاذ إلى الطفلة الصغيرة، حاولوا إخراجها إلى أن نجحوا في تخفيف الحمل من فوقها وجذبها من يديها، وأخرجوها، وكان الإعياء والتعب والخوف يسيطر على وجهها، سألها المنقذ: «حمد لله على السلامة، في حد عندك جوه؟»، فردت: «أمي وأخواتي بس ميتين جوه»، وحيوها المنقذون قائلين: «أنتِ بطلة».

الفيديو يحقق رواجًا كبيرًا

حقق فيديو انتشال الطفلة من تحت الأنقاض رواجًا وانتشارًا كبيرًا، ورد المتابعون: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، «بطلة من الأبطال هذه الطفلة»، «إزاي هذه الطفلة ستعيش باقي حياتها»، «يجب تكريمها».

كلمات مأساوية لطفلة تحت أنقاض زلزال سوريا

ليست هذه الطفلة التي حقق مشهد انتشالها انتشارا، بعد زلزال سوريا المدمر، حيث ظلت طفلة أخرى تحت الأنقاض قرابة 17 ساعة، وظهرت وهي تضع يدها على رأس شقيقها وتحاول حمايته وتضمه إلى صدرها، وحاول رجال الإنقاذ إخراجهما، في مشهد مأساوي، وأثناء إنقاذها قالت لرجل الإنقاذ: «عمو طلعني بعملك ياللي بدك».