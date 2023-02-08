كيفية توعية الأطفال بالزلازل والتصرف عند حدوثها؟.. استشاري نفسي يوضح

تعرضت بعض دول العالم خلال الأيام الماضية، إلى زلازل قوية، كما حدث في كلا من سوريا وتركيا، الأمر الذي أعاد إلى أذهان البعض ما حدث في 1992، وما سببه من آثار نفسية لدى الأطفال، مازال البعض يتذكرها بحزن.

كل ذلك دفع الكثير من الأهالي إلى التفكير في أهمية مساعدة الأطفال على تجاوز مشاهد الذعر التى رأوها، وهذا ما سنعرضه في السطور التالية.

ما الطريقة الصحيحة لتعريف الطفل بالزلزال؟

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إنه من الضروري أن نشرح للأطفال بطريقة مبسطة، عن ما هو الزلزال، وما سبب حدوثه، وكيفية التعامل معه بشكل صحيح.

وأضاف «فرويز»، أن الأهل يمكن أن تخبر أطفالها عن طريقة التعامل مع الزلزال إذا كانوا في المدرسة، أو مكان بعيد عنهم، ومثال ذلك، لا يفضل الجري في الشارع، وإنما يفضل الجلوس تحت منضدة.

كيف تتحدث الأسرة مع أطفالها عن الزلزال؟

أوضح الدكتور جمال فرويز في حواره لـ«الوطن»، أنه يجب على الأسرة عدم ترهيب الأطفال، أو تخويفهم الشديد من هذا الأمر، إذ أن ذلك قد يسبب لهم بعض الصدمات النفسية، والتي يصعب معالجتها فيما بعد.

كما أن الأسلوب الخاطئ الذي قد تستخدمه الأسرة مع أطفالها، قد يساهم في زيادة الكوابيس للطفل، فضلا عن إصابته بالخوف الشديد من أي صوت عالي، أو أي حركة غريبة حوله.

وذكر «فرويز»، أن الطفل في حالة تعرضه لصدمة نفسية بسبب الزلزال، يجب التعامل معه بلطف، وعدم الضغط عليه أو إشعاره بالخوف، وإنما التحدث معه بهدوء.