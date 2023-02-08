نصف مليون نسخة إجمالي مبيعات قطاعات وزارة الثقافة في معرض الكتاب

حققت قطاعات وزارة الثقافة مبيعات غير مسبوقة، لإصداراتها التي شاركت بها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نُسخته الـ 54، حيث قارب إجمالي مبيعات قطاعات الوزارة المُختلفة النصف مليون نُسخة، منها نحو 180 ألف نُسخة، مبيعات جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونحو 75 ألف نُسخة، مبيعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكثر من 137 ألف نُسخة، مبيعات بمبادرة الثقافة والفن للجميع، والتي طرحت مئات العناوين بأسعار مُخفضة من 5 إلى 20 جنيه.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالمعدلات المتميزة للمبيعات التي حققتها قطاعات وزارة الثقافة، خلال مشاركاتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 54، والإقبال الجماهيري الكبير على الإصدارات، وهو ما عكس وعيًا حضاريًا لدى الجمهور بقيمة وأهمية القراءة.

وأضافت أن وزارة الثقافة تسعى جاهدة نحو تفعيل استراتيجية الدولة التنموية، الرامية لترسيخ الهوية المصرية، والحفاظ على موروثاتها الثقافية والفنية المتنوعة من خلال قطاعاتها المتعددة، حيث لاتقوم هذه الاستراتيجية على صعيد تحديث وتطوير وإنشاء البنية التحتية للمؤسسات الثقافية فحسب، بل تمتد في الأساس لتشمل حشد الجهود إزاء تطوير المحتوى والمنتج الثقافي وإتاحته لجميع الفئات المجتمعية، وتحقيق العدالة الثقافية.

وأكدت أن هذا ما تجسد على أرض الواقع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة على جهودهم التي كانت السبب في إنجاح هذا المحفل الدولي.

افتتاح عدد من منافذ البيع

وأضافت وزيرة الثقافة، أن الفترة القادمة ستشهد إقامة عدد من معارض الكتب بعدد من المحافظات والمدن، كما سيتم افتتاح عدد من منافذ البيع لإصدارات وزارة الثقافة بعدد من المدن التي لا يوجد بها منافذ لبيع الكتب.

وبحسب الإحصائيات الختامية للمعرض، حقق جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مبيعات تاريخية، بلغت 179532 نُسخةُ بجناح الهيئة، بخلاف 137212 نُسخةُ للعناوين التي عُرضت بجناح مبادرة «الثقافة والفن للجميع«.

واشتملت قائمة إصدارات السلاسل الأعلى مبيعًا بهيئة الكتاب، سلسلة «ما»، وسلسلة «رؤية»، إلى جانب سلسلة «المصريات»، فضلًا عن العديد من السلاسل التي تُصدرها الهيئة والمجموعات الكاملة التي تصدرتها المجموعة الكاملة لصلاح جاهين.

ومن إصدارات سلسة رؤية «هؤلاء .. هم الإخوان»، فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية،«نساء على عرش مصر»، «حماية الكنائس في الإسلام»، «حق الوطن»، «حوار الأديان والثقافات»، «تنظيم النسل ومتغيرات العصر»، «العقل والنص»،« مقاصد الشرع وقضايا العصر»، «فلسفة الحرب والسلم والحكم»، «قضايا الدين والحياة رؤية عصرية»، مكارم الأخلاق، «مهارات التواصل في السنة النبوية»، «فن الكتابات والجمل القصيرة» ، ومن بين إصدارات سلسلة «مصريات»، كتاب التربية والتعليم في مصر القديمة - الأسرة المصرية في عصورها القديمة - الأرض و«الفلاح فى مصر على مر العصور».

فيما حققت أجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، إقبالًا جماهيريًا مُكثفًا، محققُا مبيعات قاربت الـ 75 ألف نُسخة، و أصدرت الهيئة خلال فعاليات المعرض 66 عنوانًا جديدًا، نفد أغلبها خلال الأيام الأولى للمعرض، وتضمنت قائمة الأعلى مبيعًا إصدارات عميد الأدب العربي«طه حسين»، وإصدارات«الهوية»،«الذخائر»،«المسرح العالمي»، «ذاكرة الكتابة»، «كتابات نقدية»، إضافة إلى غيرها من إصدارات سلاسل الهيئة.

إجمالي مبيعات جناح المركز

فيما بلغ إجمالي مبيعات جناح المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، نحو 21 ألف نُسخة، حيث تضمنت قائمة الإصدارات الأعلى مبيعًا،«القضیة»، «نظریة المعرفة»، «السیاسة«، «تجارة مكة وظھور الإسلام »، «العقل الإجتماعي - مقدمة فلسفیة»، «بطاركة الكنیسة القبطیة في العصر الإسلامي 1517-461»، «مدخل إلى الأیدیولوجیات السیاسیة.

كما استطاعات إصدارات دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، أن تحظى باهتمام جماهيري كبير من رواد المعرض، وبلغت مبيعاتها نحو 10500 كتاب، وتضمنت قائمة الأعلى مبيعًا، «عيون التواريخ»، «فتح العرب لمصر»، «أيام العرب في الجاهلية»، «الماسونية والماسون»، «مدارج السالكين»، «نهاية الإقدام»، «فتح العرب لمصر»، «عيون التواريخ»، «جمل الغرائب»، وغيرها.

ووصل إجمالي مبيعات قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، 7554 كتابًا، حيث يتولى الصندوق التسويق لإصداراته، وإصدارات المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور هشام عزمي، والمجلس القومي لثقافة الطفل، وكانت أسعار العديد من إصداراته في متناول الجميع.