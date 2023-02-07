رئيس هيئة الكتاب لقصواء الخلالي: معرض الكتاب جسر حضارة يمتد من مصر للعالم

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد جسر حضارة يمتد من مصر للعالم، كما أبدى الناشرون من مصر أو الدول الأخرى في المعرض رضاهم من حيث المبيعات والعناوين الجديدة، إذ وثقوا في مصر وجمهورها.

وأضاف «بهي الدين»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه إذا جرى تخيير أي ناشر للذهاب لأي معرض إقليمي ومعرض القاهرة الدولي للكتاب يختار معرض القاهرة.

لجنة طوارئ للمتابعة على مدار الساعة

وأشار إلى أن معرض الكتاب أثبت هذا العام أنه نافذة ثقافية للعالم من مصر، ووزيرة الثقافة وجهت بأن تكون هناك لجنة عمل بمثابة لجنة طوارئ للمتابعة على مدار الساعة.

ووجّه الشكر لفريق الهيئة المصرية العامة للكتاب، قائلا إنه عمل في المعرض كخلية النحل، كما أن العناوين الموجودة في جناح الهيئة كانت مؤشرا، إذ حققت أرقاما قياسية وصلت لنحو 200 ألف نسخة خلال المعرض بمبلغ قياسي، وهذا كان مؤشرا للناشرين.

المتابعة مع اتحاد عام الناشرين

ولفت إلى أن كل الناشرين لا يفصحون عن عدد المبيعات وكمها لكن الهيئة العامة للكتاب لديها مؤشرات للقياس طوال اليوم من خلال المتابعة مع اتحاد عام الناشرين المصريين والعرب.