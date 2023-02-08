«الثقافة»: كتب التاريخ والفن الأعلى مبيعًا في جناح الوزارة بالمعرض

قال محمد الفقي، وكيل وزارة الثقافة، إن تخفيض أسعار الكتب بمعرض الكتاب نابع من حرص الدولة على توفير الخدمة الثقافية للمواطنين، وأكبر خدمة ثقافية لأكبر قطاع من الجمهور، لافتا إلى أن الوزارة تأخذ هذا الدور على عاتقها، من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب وبقية قطاعات الوزارة أيضًا، كالمجلس الأعلى لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة والمركزين القومي للترجمة والقومي لثقافة الطفل، إضافة لعديد من القطاعات داخل وزارة الثقافة.

أسعار الكتب بدأت من جنيه واحد

وأضاف «الفقي» في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن قطاعات وزارة الثقافة تتضافر سويًا لوصول الخدمة الثقافية للجمهور بأفضل شكل، وأكبر في الكم والكيف، مشيرًا إلى أن جناح وزارة الثقافة ضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع» جرى توفير الكتب فيه بأسعار تبدأ من جنيه إلى 20، وتنوعت لتشمل المجالات كافة.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة، أن الكتب تنوعت بين التاريخ والفلسفة والفن والأدب بفروعه وكل المجالات، مشيرًا إلى أن أغلب الجمهور كان يركز خلال الدورة الـ54 لمعرض الكتاب على كتب التاريخ وعلم المصريات والفن كالكتب الخاصة بفن السينما وسلسلة «ما» التي تصدرها الهيئة، وسلسلة رؤية التي تصدرها الهيئة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، كل هذه الكتب كانت ضمن الكتب الأكثر مبيعًا.

ما هي سلسلة «ما»؟

وأشار محمد الفقي إلى أن سلسلة «ما» تراوح سعرها من 4 إلى 6 جنيهات، وهي تعريفية للنشئ والشباب، تخاطب الشباب ما قبل الجامعة لزيادة المعرفة بكل المجالات من تأليف وأقلام عمالقة المجال؛ إذ أن الفن التشكيلي بسلسلة «ما» بقلم الراحل سمير غريب، وفي مجال التاريخ يكتب الأستاذ الدكتور أحمد ذكريا، فكل عنوان بسلسلة ما كتبه أحد كبار الكتاب وعمالقة المجال.

ولفت إلى أن نسبة الشباب تخطت 75% من زوار معرض الكتاب بدورته الـ54، متابعًا «شئ مبشر وأسعدنا جدًا، لأن الشباب مازال متمسكا بالكتاب الورقي في ظل المنافسة الشرسة من قبل الكتاب الإلكتروني، غير أن الكتاب الورقي أحتفظ بمكانته وظل الصديق للإنسان».