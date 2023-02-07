وزير الثقافة الأسبق لبرنامج المشهد: المثقف لا ينافق المجتمع

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن طه حسين أول من تحدث بأن مصر جزء من حضارة حوض البحر المتوسط، وأول من اعترف بهذا الأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب تنصيبه الأول، مشيرًا إلى أن طه حسين نفسه، هو من سعى لترجمة التراث الصوفي، واهتم بإدخال اللغات الشرقية لمصر، لأن القاهرة مثلما هي من جزء من ثقافة البحر المتوسط، فهي جزء من الشرق.

إرضاء الناس

وتابع «النمنم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد ، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن المثقف لا ينافق المجتمع، معقبًا: «أسهل شيء إرضاء الناس، لازم نقول الحقيقة حتى لو هنزعل الناس، لأن الناس هتسمع الكلام ده حتى بعد عدة سنوات»

وأضاف أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب منذ عام، تحدث بأن الإمامة أي الخلافة في الإسلام السني، ليست ركن من أركان الإسلام أو أصل من أصول الدين، وهذا الكلام قيل قديمً، على لسان الشيخ مصطفى عبد الرازق، ولم يكن مقبولاً، ولكن مع تطور المجتمع، اختلف الأمر.

مجلس النواب المصري

ولفت إلى أن مؤسسة دار المعارف أصدرت طبعة خاصة بكتابه الخاص بالشعر الجاهلي بمناسبة مرور 50 عامًا، والمفاجأة أن الكتب نفدت بالكامل، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب تعرض للمهاجمة في مجلس النواب المصري، على أغلبية الوفد في الماضي.