«الثقافة»: زيارة 3.5 مليون شخص لمعرض الكتاب لم تحدث في العالم من قبل

قال محمد الفقي، وكيل وزارة الثقافة، إن معرض الكتاب هذا العام كان متميزا؛ إذ لاقى إقبالا غير مسبوق من الجمهور، لافتًا إلى أن الجمهور المصري فاجئ الجميع كعادته وقت التحديات، بحضور غير عادي.

وأسدل الستار أمس الأول على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والتي شهدت حرص كبير من الجمهور من مختلف الأعمار على زيارة أجنحة المعرض، بهدف القراءة والاطلاع.

معرض الكتاب بدورته الـ54 تجاوز الـ 3.5 مليون زائر لأول مرة

وأضاف «الفقي» في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن الجمهور قد فاجئ الجميع من قبل بحضوره في الدورة الاستثنائية لمعرض الكتاب عقب جائحة كورونا، بإقباله غير العادي وإصراره على الحضور، مشيرًا إلى أن المعرض في دورته الـ54 تجاوز الـ3.5 مليون زائر لأول مرة، وهو ما لم يحدث بأي معرض كتاب آخر بالعالم، ويدل على إصرار الجمهور رغم التحديات والأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، على تأكيد إصراره ووعيه الكبير بأهمية القراءة.

340 الف كتاب مبيعات أجنحة الثقافة بمعرض الكتاب

وأوضح محمد الفقي، أن أعداد الزائرين الكبير والمبهر، لم يكن زحاما زائفا وفقًا للأرقام، مشيرًا إلى أن المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني «الثقافة والفن للجميع»، خصص الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على إثرها جناحا تجاوز حجم مبيعاته ما يقرب من 140 ألف كتاب، إضافة إلى بيع أكثر من 200 ألف كتاب بجناح البيع الرئيسي خلال 12 يوما.