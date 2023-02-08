خالد الفايد يكشف كواليس اعتزاله الغناء: فيلم «الرسالة» كلمة السر

كشف خالد الفايد، مطرب برنامج «ذا فويس كيدز»، كواليس اعتزاله الغناء، واتجاهه إلى الإنشاد الديني، موضحًا أنّ «الموضوع جاء عن طريق الصدفة البحتة، خصوصًا أنني مُحبًا للغناء منذ الطفولة وكنت أحضر لمشاريع جديدة».

«الفيلم غيّر بداخلي أمور كثيرة كانت بعيدة عني»

وقال خالد الفايد، لـ«الوطن»: «شاهدت فيلم (الرسالة) بالصدفة، وفجأة لفت انتباهي قصة العمل، وظللت أشاهده بتركيز شديد حتى نهايته، فهذا العمل هو بمثابة كلمة السر في إعلان اعتزالي الغناء واتجاهي إلى قراءة القرآن، الفيلم غيّر بداخلي أمور كثيرة كانت بعيدة عني».

«موضوع الاعتزال نابع من داخلي»

وأضاف خالد الفايد مطرب برنامج «ذا فويس كيدز»، «موضوع الاعتزال نابع من داخلي، ولم أتردد فيه لحظة، رغم تحضيري لمشاريع غنائية قبل فترة قصيرة»، متابعًا «موضوع الغناء ليس لطيفًا أن أتسبب في إبعاد الناس عن الدين».

وأكد خالد الفايد، أنه ليس أهلًا للفتوى، «أنا مش بقول إن الغناء حلال أو حرام، واعتزالي ليس معناه تحريم الغناء، لكن أنا مش مرتاح في عالم الغناء، وحاسس إن بعمل حاجة بتبعدني عن الله سبحانه وتعالي».