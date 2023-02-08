موعد تحسن الأحوال الجوية وحالة الطقس غدا.. 4 ظواهر جوية متوقعة وثلوج

موعد تحسن الأحوال الجوية وحالة الطقس غدا أعلنتهما هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل، حيث تشهد المحافظات غداً تكون 4 ظواهر جوية وهم «الشبورة المائية، الأمطار، نشاط الرياح، الغيوم الجزئية»، يأتي ذلك بالتزامن مع الطقس غير المستقر الذي تشهده البلاد خلال الأسبوع الجاري، الذي شهد سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والتي امتدت إلى القاهرة الكبري.

موعد تحسن الأحوال الجوية وحالة الطقس غدا

وعن موعد تحسن الأحوال الجوية وحالة الطقس غدا، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظات يومي الخميس والجمعة تحسن في حالة الطقس، مع استمرار الأجواء الشتوية في بعض المناطق، وفيما يتعلق بحالة الطقس غدًا تشير التوقعات تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية في القاهرة الكبرى مع تكون الغيوم الجزئية.

موعد تحسن الأحوال الجوية في المحافظات

وكشفت الأرصاد موعد تحسن الأحوال الجوية الذي يبدأ من غدا الخميس في محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، وسجلت سرعة الرياح 16 كيلو مترا في الساعة مع تكون الشبورة المائية.

فيما جاء طقس السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يشهد تكون الغيوم الجزئية، والشبورة المائية مع سقوط أمطار متوسطة ونشاط للرياح التي سجلت 28 كيلو متر في الساعة.

سرعة للرياح

وتزداد نشاط الرياح على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث سجلت 32 كيلو متر في الساعة مع طقس مشمس وانعدام فرص سقوط الأمطار وتكون الشبورة المائية.

وانخفضت درجة الحرارة الصغرى في شمال الصعيد، حيث سجلت الصغرى 5 درجات مئوية مع طقس مشمس وتكون الشبورة المائية وسجلت سرعة الرياح 20 كيلو متر في الساعة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس في محافظات جنوب الصعيد يكون معتدل مشمس، حيث سجلت العظمى 24 درجة وبلغت الصغرى 10 درجات فيما سجلت الرياح 26 كيلو متر في الساعة.