قناة الحياة تعرض تقريرا عن مواصلة العمل في إنشاء مركز طبي بقرية هور بالمنيا

عرضت قناة الحياة، تقريرا عن مواصلة العمل لإنشاء مركز طبي بقرية هور التابعة للوحدة المحلية لقرية إبشادات بمركز ملوي.

وقال التقرير، إن مركز طبي قرية هور مقام على مساحة 1295 مترا مربعا بارتفاع 3 طوابق، كما أن المركز الطبي يقدم خدمات الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

95 ألف مواطن بالقرية

وأضاف التقرير، أن عدد مواطني قرية هور يبلغ 95 ألف شخص بالقرية وتوابعها بالوحدة المحلية لقرية إبشادات يستفيدون من المركز الطبي.

واستطرد: «وتبلغ تكاليف إنشاء المركز طبي بقرية هور التابعة 35 مليون جنيه، ويوفر المشروع 40 فرصة عمل يوميا، كما ما زال العمل مستمر لإنجاز المشروع في الموعد المحدد».

انتهاء 80% من المشروع

وقال محمد علي، مدير مشروع الوحدة الصحية بقرية هور مركز ملوي بالمنيا، إن المبنى مكون من 800 متر مسطح ويتكون من دور أرضي وأول وأخير، والأرضي عبارة عن استقبال والدور الأول عيادات والأخير استديو للإقامة وانتهينا من 80% منه وسننهيه بشهر إبريل.