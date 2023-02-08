متحدث «الصحة» لقناة الحياة: أتوقع استمرار مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار عملت على إنجاز مهامها بحيث لا ينتظر مريض للحصول على التدخل الجراحي المطلوب، مشيرًا إلى أنه بدأ في يوليو 2018 بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوقعًا استمرارها نظرًا لأن الشعب المصري لن يتوقف عن طلب التدخل الجراحي.

لن ينتظر أي مريض لفترة تزيد عن أسبوعين بعد إجرائه للفحوصات اللازمة

وأوضح متحدث الصحة خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» أنه لن ينتظر أي مريض لفترة تزيد عن أسبوعين بعد إجرائه للفحوصات اللازمة بحد أقصى 4 أسابيع طالما كانت الحالة غير عاجلة، لافتًا إلى أن الجراحات العاجلة الطارئة يتم إجراؤها خلال ساعات.

المبادرة قضت على وقت الانتظار غير المبرر في التخصصات شديدة الصعوبة

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن المبادرة قضت على وقت الانتظار غير المبرر في التخصصات شديدة الصعوبة والتي تحتاج لمهارة عالية وعمليات ذات مهارة خاصة مثل زراعة الكبد والكلى والقلب المفتوح والقساطر القلبية والمخية والطرفية وزراعة القوقعة وجراحات الأورام والعظام والمخ والأعصاب، مشددًا على أن المبادرة مستمرة وستظل مستمرة.