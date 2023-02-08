وفيات زلزال تركيا وسوريا تصل إلى 12 ألف شخص

ذكرت قناة العربية الإخبارية أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في سوريا وتركيا أول أمس الاثنين، وصل إلى أكثر من 12000 قتيل حتى الآن.

المبعوث الأممي لسوريا يطالب بمساعدة دمشق

بدوره أشار المبعوث الأممي إلى سوريا بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن الدمار الذي خلفه الزلزال لا يمكن تصوره، مبينًا أن السوريين في جميع المناطق المتضررة بحاجة لدعم عاجل.

وتابع المبعوث الأممي: «أدعو لتنحية الخلافات السياسية لضمان وصول المساعدة لمتضرري الزلزال، والعقوبات على سوريا تمنع وصول المساعدات لمتضرري الزلزال».

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها سترسل وفدًا لتنسيق جهود الإغاثة في سوريا وتركيا لمساعدة المنكوبين هناك.

باحث يتوقع حدوث الزلزال.. ماذا حدث؟

وتوقع باحث هولندي الزلزال يوم الجمعة الماضية، وقال إنه سيحدث يوم 6 فبراير وهو بالفعل ما حدث وتعاني سوريا من انهيار المستشفيات فيما أعلن بعض الرؤساء العرب تقديم مساعدات إلى سوريا، بغض النظر عن أي اختلاف سياسي في ظل الوضع المأساوي الذي تعانيه البلاد.