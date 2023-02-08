الفنان بسام كوسا يتبرع بـ15 مليون ليرة لمتضرري الزلزال في سوريا

تبرع الفنان السوري بسام كوسا، بـ15 مليون ليرة لصالح أهل سوريا، بعد الزلزال الذي تعرضت له وتسبب في خسائر كبيرة، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

تبرع الفنان السوري بسام كوسا لصالح أهل سوريا

وأعلنت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق، عن تبرع الفنان السوري، على فيس بوك: «بالتنسيق مع نقابة الفنانين بادر النجم بسام كوسا مشكورا بالتبرع بـ15 مليون ليرة سورية لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال الذي تعرضت له سوريا الحبيبة».

ولم يكن الفنان السوري بسام كوسا الأول الذي تبرع بالمال لصالح متضرري الزلزال، ولكن تبرع الفنان تيم حسن بـ107 ملايين ليرة سورية لصالح المتضررين من الزلزال، إضافة إلى الفنانة سولاف فواخرجي، وغيرها من الفنانين الآخرين.

زلزال سوريا وتركيا

ووقّع في سوريا فجر الإثنين زلزالا مدمرا، تسبب في أضرار بالغة من انهيار مبان سكنية وسقوط ضحايا ومصابين، وارتفع أعداد المصابين نتيجة الزلزال بصورة كبيرة.