قناة الحياة تعرض تقريرا عن إنشاء محطة صرف صحي بقرية عطف حيدر في المنيا

عرضت قناة الحياة، تقريرا عن مواصلة العمل لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية عطف حيدر التابعة لمركز العدوة شمال غرب محافظة المنيا.

ويتواصل العمل لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية عطف حيدر على مساحة 4000 متر مربع، كما تعمل المحطة بطاقة صرف 100 لتر في الثانية.

نسبة التنفيذ بلغت 75% بالمحطة

وقال التقرير، إن محطة رفع عطف حيدر مرتبطة بخط طرد طوله كيلو متر، وشبكة انحدار بطول 32.5 كيلو متر، كما أن نسبة التنفيذ بلغت 75% بالمحطة، ويستفيد نحو 55 ألف نسمة بقرية عطف حيدر وتوابعها تستفيد من محطة رفع الصرف الصحي، ويوفر المشروع 32 فرصة عمل يوميا للأهالي.

المشروع يخدم قرى العدوة

وقال فولي عبده حسن، منسق حياة كريمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا، إن المشروع يخدم القرية بتعداد سكانها الذي يعد بالآلاف وهي ضمن 20 محطة رفع يتم إنشاءها بمركز العدوة بالإضافة إلى محطتي معالجة رئيسية على مساحة 14 فدانا، وهو مشروع عملاق يخدم جميع قرى العدوة.