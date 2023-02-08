تخفيض أسعار قمصان الأهلي وريال مدريد قبل مواجهة كأس العالم للتشجيع

شهد سوق القمصان الرياضية بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية انتعاشا في عمليات البيع، بسبب مباراة الأهلي وريال مدريد المقرر انطلاقها اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، حيث أقبل المواطنون على شراء القمصان لتشجيع الفريقين في المحفل العالمي، مع تخفيض أسعارهم في إحدى المحلات لتسهيل عملية التشجيع، بينما تصدرت قمصان النادي الأهلي عمليات البيع لفخر جماهيره بما يقدمه المارد الأحمر في تلك البطولة.

إقبال على قمصان الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد

ويقول عبد القادر محمد عبد القادر، مالك محل قمصان في منطقة محطة مصر، إن الإقبال على قميص الأهلي كبير بسبب ما يقدمه الفريق في كأس العالم للأندية بالمغرب 2023، لافتاً إلى أنه فخر للمصريين أن يكون هناك تنافس عالمي بين الأهلي وريال مدريد.

فوز الأهلي على ريال مدريد سيزيد المبيعات

وأضاف عبد القادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حال فوز الأهلي على ريال مدريد سيزيد نسبة المبيعات لأن الجمهور سيرغب في الاحتفاظ بقميص الأهلي الذي فاز به على النادي الإسباني العريق.

مالك محل قمصان: قميص ريال مدريد تصميمه مميز

وأشار إلى أن أسعار القمصان تختلف حسب المنتج فمنها الشعبي بمبلغ 50 جنيها والمميزة شبيهة الأصلي بمبلغ 100 جنيه، مشيرا إلى أنها أسعار مخفضة تزامنا مع مباراة الأهلي وريال مدريد حتى يتثنى لأي شخص اقتناص قميص فريقه المفضل، مشيرا إلى أن قميص ريال مدريد الجديد عليه إقبال كبير منذ طرحه في السوق بسبب تصميمه المميز وحصده لقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي.