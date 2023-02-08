رئيس الوزراء: المصنعون يتحملون 11% فقط ضمن مبادرة «دعم الفائدة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا أطلقنا مبادرة لدعم الفائدة التي يحصل عليها المصنعون من البنوك، ويتحملون 11% فقط وتتحمل الدولة الباقي.

وأضاف خلال كلمة بثتها «إكسترا نيوز»، «أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الحصول على موافقات بعض الجهات، وأهمها كانت البيئة والحماية المدنية وأقررنا أن المكتب الهندسي أو الاستشاري اللي بيجيبه المصنع عشان يعمل الرسومات هو اللي بيقر بالتزامه بالأكواد الخاصة بالاشتراطات البيئة والحماية من الحريق، ويوقع على أن الرسومات تتوافق مع هذا الشأن، وبناء عليه لا يعطي جهاز شؤون البيئة أو الحماية المدينة الموافقات، وتنتقل المسؤولية للمكتب الاستشاري والمصنع نفسه، وبالتالي يكون متعهد ومتحمل هذه الإجراءات».

وتابع: «بالإضافة إلى أننا سنعطي مددا زمنية إضافية للمصنعين نتيجة للظروف الحالية، ويستطيع أن يحصل على رخص التشغيل ورخص البناء الخاصة به، والأهم أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة التي يتقدم بها المطور أو رجل الأعمال لأخذ كل الموافقات للجهات الأخرى في فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل».