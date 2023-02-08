البوستر الدعائي لحفل أنغام في الكويت بمشاركة المطرب مطرف المطرف

روجت الفنانة أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي في دولة الكويت، والمقرر إقامته غدا الخميس 9 من فبراير على مسرح أرينا الكويت، بمشاركة المطرب الكويتي مطرف المطرف.

حفل أنغام في الكويت

ونشرت أنغام البوستر الدعائي للحفل عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وعلقت: « لفيت لفيت مثلك ولا لقيت….حنيت يا كويت موعدنا بكرة على مسرح أرينا الكويت».

حفل أنغام في الكويت

وكان آخر حفل لـ أنغام في الكويت كان ديسمبر الماضي حيث كان أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية التي تعرضت لها آخر العام الماضي.

وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا، ورفع شعار كامل العدد، وأعربت انغام عن سعادتها بنجاح الحفل وحسن استقبال أهل الكويت لها عقب أزمتها الصحية، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت أنغام، مجموعة صور من الحفل، وعلقت: «ليلة عمر.. قضيت معكم ليلة لا تنسى، غمرتوني فيها بحبكم ومشاعركم الجميلة الحقيقة.. أنغام في الكويت».