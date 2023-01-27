محمود العسيلي لـ أنغام: كتبت «الدنيا مجنونة» وأنا 14 سنة ومكنتش عاوز أغنيها

كشف الفنان محمود العسيلي، عن كواليس أغنية «الدنيا مجنونة»، قائلا إن روح الهاوي كانت في البداية تسيطر عليه بشكل كامل، وأول ألبوم طرحه كان فيه المزيكا أكثر من الغناء، متابعا: «أنا بحب المزيكا أكتر بكتير من الغنا».

العسيلي: عملت «الدنيا مجنونة» وأنا عندي 14 سنة

وأضاف «العسيلي»، خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه النجمة أنغام، «مكنتش عاوز أنزل أغنية الدنيا مجنونة لأنها لا تمثلني كمحمود دلوقتي، ولكن كنت عاملها وأنا صغير جدا، بس كسرت الدنيا».

وأشار إلى أنه في البداية كان يرفض تماما غناء «الدنيا مجنونة»، ثم اقتنع بعد ذلك، متابعا: «كان راسي وألف سيف مغنيهاش، بس الناس اتحايلت عليا أنزلها.. أنا عاملها كلمات وألحان وأنا عندي 14 سنة، وقولتلهم الأغنية مش ذوقي الموسيقي دلوقتي».

محمود العسيلي: «الدنيا مجنونة» وش السعد علي

ولفت محمود العسيلي إلى أن التفاصيل الموسيقية في الأغنية كبيرة، متابعا: «الأغنية لما نزلتها كانت غريبة جدا، والأغنية لحد دلوقتي بتشتغل وناس بتطلبها مني، وكانت وش السعد عليا».