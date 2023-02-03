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أنغام ومسار إجباري نجوم حفلات اليوم

كتب:

بسمة شطا
01:19 م | الجمعة 03 فبراير 2023
أنغام

أنغام

يشهد مساء اليوم، عدد من الحفلات الغنائية التي ينتظرها الجمهور، حتى يكون على موعد لقضاء سهرة نهاية الأسبوع، ويأتي من بينها أنغام، وفرقة مسار إجباري.

وتستعد الفنانة أنغام مساء اليوم، لإحياء واحدة من حفلاتها الغنائية المميزة، على خشبة مسرح الماريكة بأحد المولات في منطقة التجمع الخامس.

مسار إجباري في مصر الجديدة 

كما سيكون من ضمن حفلات مساء اليوم، فرقة مسار إجبارى الذين سيحييون حفلا غنائيا كبيرا في أحد الحدائق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة، سيقدمون خلالها عدد من أغانيهم المميزة، والأغاني التي تم طرحها مؤخرا من ألبومهم الغنائي الجديد.

يذكر أن فرقة مسار إجباري، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «بقيت غريب»، من كلمات أحمد الراوي، وألحان هاني الدقاق، وتوزيع مسار إجباري.

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بقلم بسمة شطا