محمود العسيلي لـ أنغام عن بدايته الفنية: غنيت للفتيات مقابل قطعة بيتزا

تحدث الفنان محمود العسيلي، في لقائه مع أنغام ببرنامجها «أنغام»، والمذاع عبر قناة «dmc»، عن بدايته الفنية وأول لحن وزعه وهو صغير في المدرسة.

أول مقابل مادي حصل عليه

وكشف الفنان محمود العسيلي عن ذكرياته مع أول مقابل مادي حصل عليه بسبب موهبته في الغناء، قائلا إنه اكتشف موهبته الغنائية في المدرسة، وكان يحصل على قطع البيتزا من الفتيات مقابل أن يغني لهن.

وأضاف مازحا: «ابتديت أفهم إن ده ممكن يبقى أكل عيش، وابتدت القصة من هنا، أن أنت بتغني حلو طيب غني في حفلات المدرسة».

أمي أصرّت على تعليمي الموسيقى

وقال محمود العسيلى: «المزيكا بتمثل حاجة كبيرة في حياتي من وأنا صغير، وكل واحد في أسرتي اهتم بده بطريقته، سمعت وفهمت الموسيقى من والدي، وأمي كانت بتحس إن المزيكا بتفرق في نفسيتي، وأصرت أني أتعلم موسيقى وتعلمت على إيد معلمتي في المدرسة، وجبت بيانو، والموضوع اتطور، ولحنت وأنا عندي 10 سنين، ووزعت الأغاني من وأنا صغير، ولحنت أول أغنية لواحدة كنت معجب بها في المدرسة».