محمود العسيلي لـ أنغام: شقيقتي كتبت أغنية «مش زي الأفلام».. ومش هعرف أعمل زيها

كشف الفنان محمود العسيلي، عن أن شقيقته «يمنى» موهوبة في كتابة الأغاني، قائلا: «أنا وهي متشابهين في الدماغ وطريقة التفكير، والتذوق الفني شبه بعض جدا، لأننا كنا بنسمع نفس المزيكا واحنا صغيرين».

ولفت إلى أن شقيقته كتبت أغنية «مش زي الأفلام» له وهو لحنها، متابعا: «الأغنية دي كانت مختلفة تماما، وأعتقد مش هعرف أعمل زيها أبدا، لأنها كانت قصة فريدة من نوعها وغريبة».

وأضاف «العسيلي»، خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه النجمة أنغام، أن «يمنى» أصغر منه بـ 5 سنوات، وهي من أكثر الأشخاص الذين دعموه وكانوا مؤمنين بموهبته، «لما كبرت شوية بدأت تكتب كلام حلو ومختلف تماما».

وأشار العسيلي إلى أن شقيقته كتبت له أغنية اسمها «ضحكة» استخدمها في مجال الإعلانات، ولكن شركة الإعلانات لم تبثها، إلا أن الأغنية أصبحت بعد ذلك واجهة ألبومه في 2012، متابعا: «لما يمنى كتبت الأغنية دي شركة الإعلانات اللي كانت طالبة مني الأغنية شغلتها فورا، وبقت يمنى من أشطر الكوبي رايترز اللي بيشتغلوا في الإعلانات في مصر، وعملت إعلانات مهمة جدا وكتبت أغاني لإعلانات مهمة».