أسعار الذهب بمحلات الصاغة وأسواق المال في نهاية تعاملات اليوم

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم وخاصة عيار 21، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر استقرارا بمحال الصاغة وأسواق المال، ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 1710جنيهات للشراء، و1720 جنيها للبيع.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، في محال الصاغة وأسواق المال، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستعرض سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 لـ1710 جنيهات للبيع و1720 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 1954 جنيها للبيع، و1966 جنيها للشراء.

ووصل عيار 22 إلى 1791 جنيهًا للبيع، و1802 جنيها للشراء، وعيار 18 سعر 1466 جنيهًا للبيع، و1474 جنيه للشراء.

وسجل عيار 14 سعر 1140 جنيها للبيع، و1147 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 977 جنيها للبيع، و983 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وتابع أن سعر الجنيه الذهب سجل 13680 جنيها للبيع، و13760 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 60423 جنيها للبيع، و60778 جنيها للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 1.954.286 جنيه للبيع، و1.965.714 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 60.29 دولار أمريكي بما يعادل 1831 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 55.26 دولار أمريكي، أي نحو 1678 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 52.75 دولار أمريكي، أي نحو 1602 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 45.22 دولار أمريكي، بما يعادل 1373 جنيها.

- عيار 14 وصل لسعر 35.17 دولار أمريكي، أي نحو 1068 جنيها.

- عيار 12 وصل لسعر 30.14 دولار أمريكي، بما يعادل 915.48 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.61 دولار أمريكي، بما يعادل 686.62 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,875 دولار أمريكي، أي نحو 56.943 جنيه.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ422.01 دولار أمريكي، أي نحو 12.817 جنيه.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ60,286 دولار أمريكي، أي نحو مليون و830 آلاف و970 جنيهًا.