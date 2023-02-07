تراجع أسعار الذهب اليوم عالميا لأقل مستوى في شهر.. والأوقية بـ1880 دولارا

تراجع أسعار الذهب اليوم عالميا، ظل مسيطرا على البورصة العالمية، ليسجل المعدن النفيس ما دون الـ1880 دولارا للأوقية، مقتربا بذلك من أدنى مستوياته في شهر أمام قوة الدولار الأمريكي المدعوم بقرارات التشديد في السياسة النقدية ومواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم عالميا

بحسب التطور التاريخي لـ سعر الذهب عالميا، ارتفع المعدن الأصفر إلى مستويات 1940 دولارا أمريكيا للأوقية في أول أيام الشهر الحالي، قبل أن يواصل التراجع بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي مطلع الشهر، رفع سعر الفائدة الأمريكية 0.25%، ليهبط سعر الذهب إلى ما دون الـ1880 دولارا أمريكيا.

الزيادة المسجلة في أسعار الذهب العالمية أول فبراير هي الأكبر منذ أبريل 2022، بحسب بيانات البورصة العالمية، قبل أن يهوى المعدن إلى أقل مستوى في شهر تقريبا، وتأثرت السوق المحلية، التي يزعم القائمون عليها بانفصالها عن السوق العالمية بحجة التوقف عن الاستيراد منذ 3 سنوات، فهبط سعر الجرام إلى 1715 جنيها عيار 21 اليوم.

توقعات أسعار الذهب عالميا

وتاريخيا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في أغسطس 2020، وسط توقعات بتداول الذهب عند 1888.59 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (يناير - مارس 2023)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1961.51 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.