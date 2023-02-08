أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 بـ1466 جنيها

مع بداية التعاملات الصباحية في بورصات الذهب العالمية، سجل سعر أوقية الذهب 1878 دولارا، استمرارا لحالة التذبذب داخل بورصات الذهب، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 محليا في مصر، نحو 1710 جنيهات.

وجرام الذهب عيار 21، أكثر الأعيرة بيعا وشراء في أسواق الصاغة، وفي السطور التالية، نرصد آخر ما استقرت عليه أسعار الذهب اليوم في مصر، إضافة إلى أسعار الأعيرة الأخرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- الذهب عيار 18 بـ1457 جنيهًا للبيع، و1466 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 14 للبيع 1133 جنيهًا، و1140 جنيهًا للشراء.

- عيار 21 بيع بسعر 1700 جنيهات، و1710 جنيهات للشراء.

- الذهب عيار 22 سجل سعر 1781 جنيهًا للبيع، و1791 جنيهًا للشراء.

- الذهب عيار 24 سجل سعر 1943 جنيهًا للبيع و1954 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، 13600 جنيه لعمليات البيع، في حين سجل 13680 جنيها لعمليات الشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم نحو 1,942,857 جنيه للبيع، والشراء 1,954,286 جنيه.