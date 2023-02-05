أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 يستقر عند 1710 جنيهات

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، إذ استقرت أسعار المعدن الأصفر بمحال الصاغة وأسواق المال، ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 1710 جنيهات للشراء، و1690 جنيها للبيع.

الذهب سوق مفتوحة تتأثر بالأحداث الدولية

وأوضح «نجيب» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب دائما غير مستقرة خاصة أنه يتأثر بالأحداث الدولية، مثل حالات الحرب والسلم، وأسعار البترول أو التضخم المالي: «الذهب سلعة عالمية وليست محلية، تتعرض للهبوط والارتفاع بشكل دائم».

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، في محال الصاغة وأسواق المال، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستعرض سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 لـ1700 جنيه للبيع و1710 جنيهات للشراء، وبلغ سعر عيار 24 نحو 1943 جنيها للبيع، و1954 جنيها للشراء، ووصل عيار 22 إلى 1781 جنيهًا للبيع، و1791 جنيها للشراء، وعيار 18 سعر 1457 جنيهًا للبيع، و1466 جنيه للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1133 جنيها للبيع، و1140 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 971 جنيها للبيع، و977 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وتابع «نجيب» أن سعر الجنيه الذهب سجل 13600 جنيه للبيع، و13680 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 60423 جنيها للبيع، و60778 جنيها للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 1.942.857 جنيها للبيع، و1.954.286 جنيها للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.98 دولار أمريكي بما يعادل 1810 جنيهات.

- عيار 22 وصل إلى 54.98 دولار أمريكي، أي نحو 1659 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 52.48 دولار أمريكي، أي نحو 1583 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 44.98 دولار أمريكي، بما يعادل 1357 جنيها.

- عيار 14 وصل لسعر 34.99 دولار أمريكي، أي نحو 1056 جنيها.

- عيار 12 وصل لسعر 29.99 دولار أمريكي، بما يعادل 904.80 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.49 دولار أمريكي، بما يعادل 678.60 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,865 دولار أمريكي، أي نحو 56.279 جنيه.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ419.85 دولار أمريكي، أي نحو 12.668 جنيه.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,977 دولار أمريكي، أي نحو مليون و809 آلاف و599 جنيهًا.