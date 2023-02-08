السجن المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفلتيه في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة بالسجن المؤبد للمتهم بهتك عرض طفلتيه، مع دفع المصاريف الجنائية، جاء ذلك برئاسة المستشار ياسر الوصيف، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتارية خالد حسين.

موظف متهم بهتك عرض طفلتيه

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد ببلاغ بقيام موظف بالتعدي علي بناته.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة النوبارية، إلى قيام المتهم « م.م.خ»، موظف، بالتعدي على بناته وهما « ش.م.م»، طالبة، وشقيقتها «ر.م.م»، طالبة، بالقوة والتهديد حال كونه والدهما.

وقام المتهم بالتعدي عليهما وهتك عرضهما وذلك تحت القوة والإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض سكين، وتمكن ضباط المباحث قسم شرطة النوبارية من ضبط المتهم.

المتهم بهتك عرض بناته يعترف

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيدت القضية برقم 6554 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة النوبارية.

وبالعرض علي جهات التحقيق قررت إحالته إلي محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها اليوم بالسجن المؤبد.