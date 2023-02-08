وفاة علي المليجي مدير إنتاج بشركة «عالم الفن».. وصُنّاع الغناء ينعونه

رحل علي المليجي، مدير إنتاج بشركة «عالم الفن»، اليوم الأربعاء، حيث لم يتحدد بعد موعد الجنازة والعزاء، فيما نعاه عدد كبير من صُناع الموسيقى، مطالبين الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

الشاعر محمد عاطف ينعي الراحل

وكتب الشاعر محمد عاطف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «خالص التعازى لشركة عالم الفن وللأسرة الكريمة فى وفاة الأستاذ على المليجى.. سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ممدوح موسى: الله يرحمك يا حبيب الكل

فيما تقدم الإعلامي ممدوح موسى بواجب العزاء لأسرة علي المليجي، قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «البقاء لله في صديق العمر علي المليجي مدير إنتاج شركة عالم الفن وحبيب كل الفنانين في العالم العربي وشريك نجاح في كل ألبومات الشركة.. الله يرحمك يا علي يا حبيب الكل.. ربنا يصبر أهلك وكل محبيك».

أما الملحن بلال سرور، فأعرب عن حزنه الشديد لرحيل علي المليجي، حيث اكتفى بقوله: «لا إله إلا الله»، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».