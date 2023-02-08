الأوقاف: ننسق مع «الوطنية للإعلام» لاعتماد أصحاب المراكز الأولى بمسابقة القرآن

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، وكذلك للأئمة والمحكمين الذين ساهموا في إنجاح تلك المسابقة.

كلمة الوزير في الجلسة الختامية

وقال وزير الأوقاف خلال كلمته بالجلسة الختامية للمسابقة: «نحن أمام مسابقة عريقة قدمت نخبة من مختلف دول العالم وتقدم نخبة من الحفظة النجباء، وسننسق مع الهيئة الوطنية للإعلام لتقديم أصحاب المراكز الأولى للاعتماد».

وأضاف: «المسابقة شهدت الكثير من الاهتمام بتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، وتفسيره فضلا عما صحبها من مقارئ كبار القراء الذين حملوا لواء قراءة القرآن تجويدا وقراءة».

وتابع: «إذا كنا قد نظمنا صلاة التراويح في مسجد الحسين علي مدار شهر رمضان، وسننسق معهم أن يعم في المساجد الكبرى كل في مكان إقامته».

واستكمل: «من فضائل تلك المسابقة في الفروع وجدنا نوابغ يحفظون القرآن الكريم برقم الآية والصفحة والسورة وأول كلمة في الصفحة وآخر كلمه في صفحة، وإذا قلبنا 5 ورقات يعلم، كل هذه المواهب يمكن أن يتم تنميتها تنمية خاصة لا تقف فقط عند حفظ القرآن ونعلن إننا سننشئ إدارة خاصة لتنمية المواهب ولن نبخل عنها بأي دعم مادي ومعنوي، وهذا هو الاستثمار الحقيقي كل في مجاله».

اكتشاف مواهب الابتهالات والإنشاد الديني

وأشار وزير الأوقاف إلى أنهم أطلقوا مبادرة اكتشاف لاكتشاف المواهب في مجال الانشاد والابتهال والدعوة في كافة ربوع مصر.

وحول الشفافية في المسابقة قال: «اختبار المتسابق كان إلكترونيا دون تدخل من المحكمين بمنتهى الشفافية وكانت تبث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فالمحكم قاضى في الحكم بين الناس بالعدل».