إصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

أصيب اثنان مساء اليوم في تصادم سيارتين ربع نقل بمحور 30 يونيو جنوب بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهما

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى 30 يونيو مصابين وهما مصطفى عزت محمد 20 سنة، ومحمد محمد على 40 سنة وبالفحص الطبي عليهما تبين إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارتين ربع نقل قد اصطدما معا بطريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة ويجري استكمال التحريات الأولية.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث

نقل السيارتين عن نهر الطريق

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجاري نقل السيارتين المتسببتين في الحادث إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث