إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بزراعي بني سويف ونقل المصابين إلى مستشفى

أصيب 3 أشخاص اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي أمام قرية منشأة حيدر التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة بزراعي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية منشأة حيدر التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

نقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجاري تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين وهم: «مريم فهمي عطيه 45 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس مع اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد إبراهيم محمد 70 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالرأس، ناديه سعد عبد الجواد 50 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات».

جرى اتخاذ الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.