«الزراعة» ترصد أول إصابة بمرض الصدأ الأصفر في محصول القمح بكفر الشيخ

أكد تقرير لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ورود تحذيرات عاجلة في تمام الساعة الثانية صباح اليوم، من خلال مجموعة الإرشاد الرقمي لبرنامج «احمي قمحك»، و«منصة العيادة الزراعية»، باحتمالية إصابة محاصيل القمح بالصدأ الأصفر في محافظة كفر الشيخ.

إصابة حقل قمح بالصدأ الأصفر

وأضاف مركز البحوث الزراعية في بيان له اليوم: «تم التنسيق بين الدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل ورئيس الحملة القومية للقمح والدكتور عطوه أحمد عطوه مسؤول الإرشاد الرقمي بالحملة، وتشكلت لجنة طوارئ مكونة من الدكتور عطوه أحمد عطوه، مسؤول الإرشاد الرقمي بالحملة القومية للقمح ورئيس مشروع العيادة الزراعية الذكية، والدكتور سعيد حماد، رئيس الفريق البحثي للحملة القومية للقمح بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عاطف شاهين، رئيس قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات، والدكتور رضا عمارة باحث بمعهد بحوث أمراض النبات، وتم إخطار مسؤولي الإرشاد الزراعي بقرية الروضة، ورئيس الجمعية الزراعية واللقاء في الحقل صباحاً بناحية الروضة، حوض الخولجان التابع للجمعية الزراعية بالروضة مركز كفر الشيخ».

المزارع خالف التعليمات الموصى بها

وتابع المركز أن المعاينة الحقلية كشفت أن جميع الأصناف التي تتبع السياسة الصنفية والتي أوصت بها الحملة القومية للقمح بالوجه البحري وهي «مصر 3 و مصر 4 و سخا 95 وجيزة 171 وسدس 14»، لم تسجل أي إصابات أو بدايات إصابة بالصدأ الأصفر، أما النقط الجغرافية التي وردت منها الشكوى تبين أن المزارعين خالفوا السياسة الصنفية التي أوصي بها مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة وقاموا بزراعة صنف مخالف بل وموصى بعدم زراعته في الوجه البحري منذ عامين، وهو الصنف جميزة 11 وبالمعاينة الحقلية تم رصد خمسة حقول مساحات مختلفة بها إصابات في المراحل الأولى بالصدأ الأصفر مما يسهل السيطرة عليه وعدم انتشار الإصابة في الحقول المجاورة.

وأوصي الدكتور عطوه أحمد عطوة مسؤول الإرشاد الرقمي بالحملة، بضرورة التحرك العاجل لمدير جمعية الروضة، والمرشد الزراعي بالمنطقة الحاضرين للمعاينة الحقلية بضرورة رش هذه الحقول بل ورش جميع الحقول المزروعة بصنف جميزة 11 والمخالفة للسياسة الصنفية بالمبيدات الموصي بها والمتوفرة بالجمعية الزراعية حتى لا تمثل هذه الحقول بؤر إصابة للحقول المجاورة من الأصناف الأخرى.

كما أوصى بضرورة الرصد لكل الحقول المخالفة للسياسة الصنفية لمتابعتها لأن الأجواء المناخية الحالية تنذر بانتشار الإصابة في الوجه البحري عموماً، حتى لا تكون بؤر إصابة تضر بالحقول المجاورة لهذا المحصول الاستراتيجي.