الإعلامي أحمد المسلماني: الزراعة في توشكى صديقة للبيئة وبها أجود أنواع النخيل

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن منطقة قرى توشكي الجنوبية تتميز بوجود أجود أنواع النخيل، ما يتيح الفرصة لإنشاء مصانع تعبئة وتجهيز التمر، بالإضافة للإنتاج الحيواني الكبير الذي يمهد الطريق أمام صناعة اللحوم، مع وجود المحاصيل الزيتية والسكر والبنجر التي تؤسس لصناعة السكر والزيوت.

زراعة صديقة للبيئة

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» والمذاع على قناة الحياة، أن الزراعة في توشكى تجرى دون مبيدات أو كيماويات، لذلك تعد صديقة للبيئة، وتنتج محاصيل أفضل بكثير من الأماكن الأخرى التي تستخدم بها المواد الكيماوية، لافتا إلى أن الرؤية الاستراتيجية لمصر تهتم بتمدد مشروع توشكى وضم أي مساحات قابلة للزراعة، وبقية الأراضي تستخدم في الصناعة والإسكان والمرافق.

الرؤية العامة

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أن الرؤية العامة تدعم الانتقال من العيش على مساحة 6% من مصر إلى 17%، ورؤية الدولة في توشكى ليست مجرد مشروع، ولكن تؤسس لمجتمع متكامل ولديه المدارس ونمط حياة والزراعة والصناعة والخدمات لنصل لمجتمع مليوني في المستقبل، موضحا أن رؤية مصر حول توسيع مساحة الرقعة التي يعيش عليها المصريون رؤية سليمة ولاقت قبولا وإشادة عالمية.