الإعلامي أحمد المسلماني: قرى توشكى الجنوبية الأفضل بيئيا على مستوى العالم

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مشروع تطوير قرى توشكى الجنوبية الأفضل بيئيا في العالم، ولبعض السنوات لم تكن هناك أخبار عن توشكى وما يجرى بها، وفي 2017 وجه الرئيس السيسي بضرورة إعادة العمل بها، مضيفا أن رؤية الدولة ترصد معيشة المصريين على قرابة 6% من مساحة مصر والدلتا.

رؤية الدولة الاستراتيجية

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» والمذاع على قناة الحياة، أن رؤية الدولة الاستراتيجية تستهدف شغل مساحة 17% من مصر للمعيشة، ما يعني مساحة أكبر بكثير من المساحة الحالية، لافتا إلى أنه في خريف 2022 اختارت مؤسسة هندسية كبرى في أمريكا تطوير القرى الجنوبية في توشكى باعتباره المشروع الأفضل بيئيا في العالم.

توجيهات رئاسية

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أنه بناء على توجيهات رئاسية يجرى العمل على زراعة الأراضي الصالحة للزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية وخاصة في توشكي، والأراضي غير الصالحة تقام بها مصانع وخدمات ومرافق وطرق ومساكن وما إلى ذلك، خاصة وأن الصناعة في توشكى قائمة على الزراعة نظرا إلى وجود العديد من أفضل أنواع النخيل.