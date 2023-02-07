أحمد المسلماني: الشيخ حسن العطار نصح محمد علي بسفر البعثات العلمية للخارج

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الشيخ حسن العطار كان مستشارا لمحمد علي باشا، ونصحه بموضوع الترجمة للخارج، من خلال إرسال المبعوثين من الطلاب المصريين وكان من بينهم رفاعة الطهطاوي، وأوصى بأن يكون الطهطاوي إمام بعثة باريس، «طلب من رفاعة أن يدون كل ما يراه من تقدم لنقله لمصر، فكتب الطهطاوي كتابه الشهير تلخيص الإبريز في تلخيص باريس».

محمد عياد الطنطاوي

أوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» والمذاع على قناة الحياة، أن الشيخ محمد عياد الطنطاوي ابن قرية نجريج في محافظة الغربية، كان من تلاميذ الشيخ العطار وسافر في البعثة أيضا ولكن إلى روسيا، وحقق نجاحا كبيرا منحه بسببه القيصر الوسام الروسي، وعاش ومات ودفن في سان بطرسبرج الروسية.

الأخذ بالعلم والتكنولوجيا

أشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أن الشيخ حسن العطار أول من نادى بإصلاح الأزهر والأخذ بالعلم والتكنولوجيا، وكان أستاذه حسن الجبرتي والد المؤرخ عبدالرحمن الجبرتي، وكان شيخا أزهريا مؤمنا بالعلم وخاصة الرياضيات، وكان ينبه المصريين بأن التكنولوجيا الفرنسية مهمة ولابد من نقلها لمصر، وكان ممن بلوروا الهوية الوطنية في مصر.